Scambio Raspadori-Chiesa: i vantaggi per Juve e Napoli e dove potrebbero giocare

Scambio Chiesa-Raspadori. Lo scenario di calciomercato che potebbe coinvolge gli attaccanti di Napoli e Juventus.

Un’intrigante ipotesi di mercato sta prendendo forma tra Juventus e Napoli: lo scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori. L’operazione, ancora allo stato embrionale, potrebbe concretizzarsi gli ultimi giorni di calciomercato.

Scambio Chiesa-Raspadori: perché conviene a Juventus e Napoli

Questo potenziale scambio andrebbe a sistemare diversi tasselli sia per i giocatori che per i club, richiedendo un’attenta valutazione degli aspetti economici, tecnici e tattici.

Dal punto di vista salariale, Chiesa guadagna attualmente 5 milioni l’anno, il doppio di Raspadori. Nonostante la differenza, il Napoli del presidente De Laurentiis, che già riconosce 10 milioni annui a Osimhen, potrebbe assorbire senza problemi l’ingaggio di Chiesa. Il club partenopeo sta anche trattando il rinnovo di Kvaratskhelia, che dovrebbe percepire uno stipendio simile a quello dell’ex Fiorentina.

Implicazioni tattiche per Juventus e Napoli

La Juventus non ha mai nascosto che tra Thiago Motta e Chiesa non sia mai scoccata la scintilla a livello tattico. D’altra parte, Raspadori continua ad essere un’alternativa anche con Conte al Napoli, sia sulle fasce che da punta.

Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, Raspadori andrebbe a colmare due se non tre caselle vuote sulla lista della spesa di Giuntoli: può giocare sia da prima punta (vice Vlahovic), sia dietro di essa, sia da esterno d’attacco. Chiesa, invece, ha dimostrato il meglio di sé da esterno sinistro, ruolo occupato da Kvaratskhelia a Napoli, ma spesso ha traslocato a destra in Nazionale e ha iniziato come tornante la sua carriera.

Le alternative sul mercato per Juventus e Napoli

Mentre l’ipotesi di scambio prende forma, entrambi i club valutano anche altre opzioni. Chiesa, che ha detto no al Besiktas, è nel mirino di top club inglesi come Chelsea e Tottenham. La Juventus si è informata su Maximilian Beier dell’Hoffenheim (clausola da 30 milioni) e ha presentato un’offerta per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Il sogno bianconero rimane Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il Napoli, invece, pensa a David Neres del Benfica.

Scambio Raspadori-Chiesa: le ultime di Alfredo Pedullà

Il giornalista Alfredo Pedullà, intervenuto a “Speciale Calciomercato”, ha fornito gli ultimi aggiornamenti: “La questione relativa al futuro di Federico Chiesa è al momento congelata. Se non sono arrivate offerte giuste la colpa è anche del suo procuratore, come per il caso Osimhen. Juventus e Napoli possono tenere sullo sfondo lo scambio Chiesa-Raspadori per fine mercato. Un doppio affare che potrebbe accontentare tutti”.