Osimhen-PSG: accordo totale, ADL non ci casca. La strategia dei francesi non funziona

Osimhen-PSG, il club francese tace con De Laurentiis. il patron non ci casca e chiede il pagamento della clausola rescissoria.

Il Corriere dello Sport rivela: “Victor Osimhen ha un accordo con il Psg”. Secondo il quotidiano, i francesi hanno ottenuto il sì dell’attaccante nigeriano, ma non hanno ancora presentato un’offerta adeguata al Napoli.

Il club partenopeo richiede i 130 milioni della clausola rescissoria. La trattativa è in stallo poiché il PSG cerca uno sconto significativo, mentre De Laurentiis non intende allontanarsi dal valore della clausola.

La posizione del Napoli e la richiesta di De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non sembra intenzionato a fare sconti. La società partenopea valuta Osimhen come un “centravanti da podio” e non vuole cederlo per una cifra troppo distante dai 130 milioni della clausola rescissoria: “Il presidente non vuole cedere il suo gioiello, un centravanti da podio, per una cifra troppo lontana dai 130 milioni della clausola rescissoria”.

L’offerta del PSG e la strategia francese

Secondo il quotidiano sportivo il Paris Saint-Germain non vorrebbe superare i 90 milioni di euro per il cartellino di Osimhen. Questa cifra è considerata insufficiente dal Napoli, creando una distanza di circa 40 milioni tra domanda e offerta.

Il “silenzio strategico” del PSG potrebbe essere interpretato come un tentativo di far abbassare le pretese del club italiano, sperando in un ammorbidimento della posizione di De Laurentiis con l’avanzare del calciomercato: “L’intenzione fatta pervenire al Napoli è di non superare i 90 milioni di euro per il cartellino. Il Psg vuole uno sconto, uno sconto importante rispetto ai parametri e alle idee di Adl”.

La situazione di Osimhen: Il ruolo dell’agente

Roberto Calenda, agente di Osimhen, avrebbe già trovato un’intesa contrattuale con il PSG. Questo accordo potrebbe mettere pressione sul Napoli per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

Il Corriere dello Sport scrive: “Victor, però, è ancora ai primissimi posti della lista del futuro prossimo dei francesi: il Paris Saint-Germain è sempre interessato nonostante il silenzio strategico di questi giorni. Ha un accordo con l’agente del giocatore Roberto Calenda sul fronte contratto”.

