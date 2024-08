Gilmour dice sì al Napoli: trattativa in corso col Brighton

Gilmour vuole il Napoli: Il centrocampista scozzese chiede la cessione al Brighton per lavorare con Conte.

Il Napoli punta a rinforzare il centrocampo e Billy Gilmour del Brighton è in cima alla lista. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore scozzese ha già dato il suo assenso al trasferimento.

Il quotidiano riporta: “Billy Gilmour ha detto “yes”. Sì al Napoli, sì ad Antonio Conte. Sì alla prospettiva di essere tra i protagonisti del nuovo ciclo azzurro.”

L’entusiasmo di Gilmour per il progetto Napoli

La Gazzetta sottolinea l’entusiasmo del giocatore: “Una ventata di entusiasmo che evidentemente è arrivata forte anche oltremanica e che affascina, lusinga, genera desiderio e ambizione.”

“Il centrocampista scozzese del Brighton è rimasto piacevolmente sorpreso dall’interesse del Napoli e fa nulla se quest’anno non si giocheranno le coppe al Maradona, conta fare un salto in avanti in carriera e Napoli e la Serie A sono un trampolino niente male per mettersi in mostra”, aggiunge il giornale.

La trattativa col Brighton: cifre e dettagli

Sulla trattativa, La Gazzetta rivela: “Il Brighton ha già respinto la prima offensiva del Napoli, rispedendo al mittente una proposta ufficiale da 10 milioni di euro. Serve di più, ma neanche troppo. Una nuova offerta tra i 12 e i 15 milioni potrebbe anche bastare per convincere il club inglese a lasciar partire il suo centrocampista”.

Il quotidiano aggiunge: “Gilmour ha già chiesto di andare, desidera raggiungere Conte a Napoli e iniziare una nuova avventura.”

“Manna, nel frattempo, deve definire le uscite di Gaetano (vicino al Cagliari) e Cajuste (ha rifiutato il Galatasaray) per chiudere l’affare”, scrive La Gazzetta.

Il giornale conclude: “Ma la tavola è già apparecchiata: Gilmour-Napoli è questione di tempo. Il sì di Billy è molto più di una promessa”.