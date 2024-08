Chelsea-Lukaku: accordo con l’Aston Villa, ma il belga punta i piedi

Chelsea-Lukaku: accordo con Aston Villa, . L’attaccante belga si è promesso a Conte. La situazione si complica.

Il calciomercato si infiamma con Romelu Lukaku ancora una volta protagonista. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Chelsea avrebbe raggiunto un accordo con l’Aston Villa per la cessione del belga. Tuttavia, la situazione è complicata dalla resistenza del giocatore stesso.

Lukaku al centro del mercato: Chelsea trova l’accordo con l’Aston Villa

“Tiene duro Lukaku. Ha dato la sua parola a Conte, aspetta il Napoli”, scrive Il Mattino. “Il club di Cobham ha trovato nelle ultime ore un’intesa totale con l’Aston Villa per la sua cessione e spinge perché Big Rom inizi a sedersi per trovare un accordo sul contratto e trasferirsi a Birmingham. Il belga, per ora, ha rifiutato. E resiste.”

Napoli in attesa, Osimhen blocca la trattativa

Il trasferimento di Lukaku al Napoli è legato alla cessione di Victor Osimhen. Antonio Conte, potenziale nuovo allenatore del Napoli, vede nel belga il sostituto ideale del nigeriano. Tuttavia, senza acquirenti per Osimhen, l’operazione resta in stallo.

“Conte, ovviamente, è preoccupato: non vuole vedersi scappar via quello che considera l’uomo perfetto nel Napoli che deve risorgere”, riporta Il Mattino.

Chelsea perde la pazienza, ultimatum in arrivo?

La situazione sta diventando tesa per tutte le parti coinvolte. “Tra Lukaku e il Chelsea ormai siamo quasi all’ultimatum, perché i londinesi non vogliono attendere in eterno l’affondo del Napoli”, sottolinea il quotidiano.

Mentre Lukaku continua ad allenarsi per conto suo, il tempo stringe. Il futuro dell’attaccante belga resta incerto, con il Chelsea che spinge per una risoluzione rapida e il giocatore che resiste, sperando in un trasferimento al Napoli.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su questa intricata vicenda di calciomercato. Cosa ne pensate? Lukaku arriverà al Napoli o finirà all’Aston Villa? Fateci sapere la vostra opinione sulle nostre pagine social!