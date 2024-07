Cheddira via, cambia il destino di Simeone: sarà lui il vice Lukaku?

Il futuro di Cheddira potrebbe essere lontano da Napoli, mentre Simeone potrebbe restare e diventare il vice Lukaku.

Il futuro di Walid Cheddira sembra prendere una direzione inaspettata. Nonostante una preparazione estiva brillante con il Napoli, l’attaccante marocchino potrebbe presto cambiare maglia e restare in Serie A. La squadra su cui punta gli occhi è il Cagliari, che è pronto a trattare con il club partenopeo non solo per Cheddira, ma anche per Gianluca Gaetano.

Cheddira ha dimostrato un ottimo stato di forma durante il pre-campionato, mostrando abilità sia a Dimaro che a Castel di Sangro. L’attaccante è stato elogiato da Antonio Conte per la sua dedizione e la sua capacità di legare il gioco, oltre alle sue indubbie qualità di finalizzatore. Tuttavia, le sue possibilità di restare al Napoli sembrano diminuire, soprattutto in vista del possibile acquisto di Romelu Lukaku, che dipende dalla risoluzione del nodo Victor Osimhen.

In questo scenario, il Cagliari si sta mostrando molto interessato a Cheddira. Il club sardo non solo punta a ingaggiare l’attaccante marocchino, ma sta anche cercando di concludere una doppia trattativa con il Napoli per portare a Cagliari anche Gianluca Gaetano.

Cambia il destino di Simeone

Nel frattempo, il destino di Giovanni Simeone, attualmente in forza al Napoli, potrebbe subire una svolta significativa. L’argentino, inizialmente destinato a trasferirsi alla Lazio come sostituto di Ciro Immobile, potrebbe rimanere al Napoli. Con il possibile arrivo di Lukaku, Simeone avrebbe l’opportunità di giocare come vice del belga e, in alcune circostanze, anche al fianco dell’ex attaccante dell’Inter.

La situazione continua a evolversi e i tifosi di Napoli e Cagliari dovranno restare aggiornati per scoprire come si risolveranno queste trattative cruciali. Il destino di Cheddira e Simeone potrebbe, infatti, ridefinire gli assetti offensivi di entrambe le squadre, con ripercussioni importanti per il campionato di Serie A.