Matri: “I due attaccanti ideali per le caratteristiche di Conte. Buon mercato del Napoli, ma non tra le favorite”

L’ex Juventus elogia la preparazione di Conte e analizza le opzioni offensive per il Napoli, soffermandosi su Osimhen.

Alessandro Matri, ex calciatore della Juventus e attuale opinionista DAZN, ha recentemente condiviso le sue impressioni su Radio Kiss Kiss riguardo al Napoli e al futuro di Antonio Conte.

Durante la trasmissione ‘Radio Goal’, Matri ha colto l’occasione per fare gli auguri al suo ex allenatore alla Juventus, Antonio Conte, in occasione del suo compleanno. “Auguro a Conte un grande in bocca al lupo per la prossima stagione”, ha detto Matri, riconoscendo la durezza degli allenamenti sotto la guida di Conte. “Ho visto alcune immagini del lavoro del Napoli e capisco lo stato d’animo dei giocatori. Tuttavia, la preparazione intensa di Conte si tradurrà in risultati positivi sul campo, ripagando i sacrifici dei calciatori durante il campionato.”

Matri ha poi elogiato le capacità di Conte, descrivendolo come un “fenomeno” sia dal punto di vista tecnico che atletico, ma ha sottolineato che uno dei prossimi passi cruciali sarà migliorare la squadra anche sul piano psicologico. “Il Napoli ha una rosa di buon livello e ha fatto un mercato positivo, ma al momento non lo considererei tra le favorite, specialmente dopo una stagione deludente”, ha dichiarato Matri.

Quando si è trattato di discutere dei possibili attaccanti ideali per il Napoli sotto la guida di Conte, Matri ha scelto tra Osimhen, Lukaku, Cheddira e Simeone. “Per le caratteristiche che Conte cerca, i due attaccanti ideali sono Osimhen e Simeone”, ha affermato. Sebbene riconosca la forza di Lukaku e la sua conoscenza del metodo di Conte, Matri ha sottolineato che, a causa della giovane età e del potenziale di crescita, preferirebbe Osimhen.

In conclusione, Matri ha posto l’accento sulle sfide che il Napoli deve affrontare per inserirsi tra le squadre di vertice, mentre esprime ottimismo sul futuro del club sotto la guida di un allenatore di grande esperienza come Antonio Conte.