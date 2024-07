SKY – Neres o Berardi per la fascia destra? Si ragiona sull’ingaggio. Gilmour e Brescianini arrivano in un caso

Il Napoli di Conte riflette su come rinforzare la rosa con strategie che spaziano tra ingaggi di alto profilo e opzioni più contenute.

Le recenti dichiarazioni di Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, offrono uno sguardo approfondito sulle strategie di acquisto del Napoli, che si prepara a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione sotto la guida di Antonio Conte. Le sue osservazioni, rilasciate durante la trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte, illuminano i piani futuri della società partenopea.

I Dubbi sulla Fascia Destra

Marchetti ha sottolineato la questione cruciale riguardante la fascia destra. “La posizione di Di Lorenzo come braccetto di destra potrebbe suggerire nuovi innesti per rinforzare la fascia,” ha detto il giornalista. “Sarà interessante vedere come Conte utilizzerà il capitano. Se sarà impiegato come centrale, potrebbe esserci la necessità di un esterno destro che possa alternarsi con Mazzocchi.” La strategia del Napoli riguardo a questo ruolo sarà fondamentale per bilanciare le forze in campo e garantire una copertura adeguata in entrambe le fasi di gioco.

Sul fronte degli acquisti per l’attacco, Marchetti ha evidenziato due opzioni chiave: David Neres e Domenico Berardi. “Il Napoli sta valutando se puntare su un calciatore dall’ingaggio importante come Neres, attualmente al centro delle attenzioni, oppure su Berardi, che attualmente milita in Serie B e ha costi più contenuti,” ha spiegato Marchetti. La decisione su quale giocatore investire potrebbe dipendere dal budget disponibile e dalla strategia a lungo termine del club.

Gilmour e Brescianini per il Centrocampo

Per quanto riguarda il centrocampo, due nomi sono emersi con forza: Billy Gilmour e Marco Brescianini. Marchetti ha indicato che “l’arrivo di Gilmour e Brescianini rientra nell’ottica di completare la rosa.” Tuttavia, la concretizzazione di questi trasferimenti dipenderà anche da altre operazioni di mercato. Dopo l’addio di Lindstrom, già ufficializzato, il Napoli deve considerare anche la possibile partenza di Jens Cajuste e Gianluca Gaetano per finalizzare l’arrivo di questi giocatori.