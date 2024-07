Napoli, Cajuste dice “no” al Galatasaray: ultime novità su Brescianini, Gilmour e Gaetano

Brescianini e Gilmour bloccati, Gaetano ancora lontano dal Cagliari: il Napoli è in attesa di completare la rivoluzione a centrocampo.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sta creando un fermento senza precedenti nel mercato estivo della squadra partenopea. Con il campionato di Serie A che si avvicina e la Coppa Italia all’orizzonte, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono in fermento per completare la rosa.

Cajuste Rifiuta il Galatasaray

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Rainews 24, il Napoli sta vivendo una fase di attesa e incertezze sul fronte degli acquisti e delle cessioni. Il mediano svedese Jens Cajuste, obiettivo del Galatasaray, ha deciso di declinare l’offerta del club turco. Cajuste, infatti, è orientato verso un trasferimento che lo porti in Premier League o in Francia, preferendo opportunità in campionati che considera più allettanti.

“Il Galatasaray ha manifestato interesse per il mediano Jens Cajuste ma il calciatore svedese per ora non apre al club turco. Il ragazzo ha infatti molti dubbi e spera in un trasferimento a lui più gradito (Premier o Francia)”.

Brescianini e Gilmour, mercato in Stallo. Gaetano-Cagliari, affare complicato

La situazione di Brescianini e Gilmour rimane complessa. Entrambi i calciatori sono momentaneamente bloccati a causa delle difficoltà nelle cessioni di altri centrocampisti. Questo scenario potrebbe ritardare eventuali trasferimenti, creando una situazione di stallo che potrebbe durare ancora qualche giorno.

Anche la possibile cessione di Gianluca Gaetano al Cagliari sta attraversando una fase di stallo. La trattativa non è decollata a causa della significativa differenza tra domanda e offerta. Il Cagliari ha mostrato interesse per il giovane talento, ma le trattative finora non hanno trovato un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

“Per quanto riguarda Brescianini e Gilmour, sono bloccati dalle mancate cessioni a metà campo. Giorni di attesa anche per Gaetano: per ora non decolla la cessione al Cagliari. Elevata la differenza tra domanda e offerta”.

Il Futuro del Napoli: Riforma a Centrocampo in Vista

Con Antonio Conte che si appresta a prendere le redini del Napoli, è probabile che il centrocampo subisca una vera e propria rivoluzione. Conte ha espresso la volontà di avere la squadra al completo per le prossime sfide, tra cui l’esordio in campionato contro l’Hellas Verona e la partita di Coppa Italia contro il Modena. Questo scenario suggerisce che ulteriori movimenti di mercato potrebbero essere imminenti per completare il puzzle tattico del nuovo allenatore.

In sintesi, mentre il Napoli naviga in queste acque turbolente del mercato, la dirigenza e il tecnico sono focalizzati nel rafforzare la rosa e prepararsi per una stagione che promette di essere ricca di sfide e opportunità. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su queste e altre trattative di mercato.