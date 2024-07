Bruscolotti: “Osimhen? Non piace molto in Europa per via di alcuni comportamenti. Buongiorno leader della difesa azzurra”

L’ex difensore del Napoli analizza il futuro della squadra azzurra e il controverso caso Osimhen, esprimendo fiducia in Buongiorno.

Giuseppe Bruscolotti, leggenda del Napoli e icona della difesa azzurra, ha recentemente condiviso con entusiasmo e lucidità le sue opinioni sul futuro della squadra e sulla controversa situazione di Victor Osimhen, durante un’intervista a Radio Kiss Kiss.

Il Futuro della Difesa del Napoli: Bruscolotti Sceglie Buongiorno

Nel corso dell’intervista a Radio Goal, Bruscolotti ha espresso grande fiducia in Buongiorno, suggerendo che l’ex difensore del Torino potrebbe essere la chiave per stabilizzare la difesa del Napoli. “Darei lo scettro della difesa a Buongiorno,” ha dichiarato Bruscolotti. “Lo vedo come un leader naturale che può guidare Rrahmani e il resto della linea difensiva.”

Bruscolotti ha anche commentato il processo di selezione della formazione titolare, sottolineando che i prossimi giorni di ritiro saranno fondamentali per il tecnico Antonio Conte per prendere decisioni definitive. “Aspettiamo la fine del ritiro per vedere quali scelte farà Conte. C’è molto entusiasmo intorno al Napoli, che sta mostrando valori nuovi e positivi.”

Riguardo a Natan, Bruscolotti ha sottolineato l’importanza di dare tempo e spazio al giovane difensore brasiliano. “Conte ha espresso la volontà di lavorare con Natan, il che significa che ha visto potenzialità nel ragazzo,” ha spiegato Bruscolotti. “Sebbene non mi aspetto che Natan diventi subito un titolare, credo che abbia il potenziale per fare bene con il giusto supporto.”

Il Caso Osimhen: le perplessità di Bruscolotti

La parte più discussa dell’intervista ha riguardato Victor Osimhen. Bruscolotti ha rivelato che, nonostante i negoziati sembrassero prossimi alla conclusione, la situazione si è complicata. “Vicenda Osimhen? È una situazione particolare, sembrava che tutto fosse già fatto. Però s’è arenato tutto.Mi dicono che il calciatore non piaccia molto in Europa a causa di alcuni comportamenti,” ha affermato Bruscolotti. “È fondamentale che il comportamento di un giocatore sia rispettoso sia dentro che fuori dal campo. Questo è essenziale per il buon funzionamento di qualsiasi squadra.”

Bruscolotti ha quindi messo in guardia contro le aspettative eccessive riguardo a Osimhen, suggerendo che la sua situazione potrebbe essere più complessa di quanto inizialmente previsto.