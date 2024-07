SKY – Cessione Osimhen sempre più vicina, il nigeriano ha le idee chiare: vuole giocare la Champions League

Osimhen punta alla Champions League con il PSG. La trattativa con il Napoli si avvicina alla conclusione, mentre il Chelsea perde terreno.

Victor Osimhen sembra sempre più vicino a lasciare il Napoli per approdare al Paris Saint-Germain. Secondo Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, le trattative per il trasferimento del centravanti nigeriano si stanno intensificando, con il PSG in netto vantaggio rispetto al Chelsea.

Marchetti ha rivelato ai microfoni di Radio Marte che la situazione è in fase di sviluppo, ma non è ancora definitiva. “La cessione di Osimhen è imminente, ma bisogna ancora trovare un accordo con il PSG. Al momento, la trattativa è in stand by, e sarà necessario trovare una soluzione entro la chiusura della sessione di mercato,” ha dichiarato Marchetti.

Il Chelsea, che inizialmente sembrava una destinazione concreta per Osimhen, non è più la principale opzione per l’attaccante nigeriano. Il calciatore ha chiaramente espresso il desiderio di disputare la Champions League, e la Premier League non sembra attirarlo quanto la Ligue 1. La pista araba, sebbene esista, non è una scelta che entusiasma Osimhen.

“Il PSG ha un vantaggio notevole in questa trattativa,” ha aggiunto Marchetti. “Il fatto che Osimhen preferisca la Ligue 1 al Chelsea significa che il PSG è in una posizione favorevole. Non c’è urgenza immediata per concludere l’affare, ma il tempo stringe e l’accordo deve essere raggiunto.”

Nel contesto di questo movimento di mercato, anche il Chelsea è alle prese con la situazione di Romelu Lukaku, il cui futuro sembra legato al ritorno di Antonio Conte. Tuttavia, la priorità per il Napoli resta quella di trovare una conclusione soddisfacente per il trasferimento di Osimhen, che potrebbe essere definito verso la fine del mercato.