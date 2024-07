Pavese sgancia la bomba: “Osimhen, accordo con ADL per restare? Il patron azzurro sereno e molto astuto”

De Laurentiis potrebbe ridurre la clausola rescissoria di Osimhen e l’ingaggio, aprendo alla possibilità di una sua permanenza.

Luigi Pavese, ex direttore sportivo del Napoli, ha lanciato una notizia bomba riguardante il futuro di Victor Osimhen, intervenendo nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A. Pavese ha avanzato una clamorosa ipotesi sulla possibile permanenza dell’attaccante nigeriano a Napoli per un’altra stagione, suscitando grande interesse e discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Secondo Pavese, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe aver previsto la possibilità di non cedere Osimhen durante questo mercato estivo. Questo scenario non sorprenderebbe, data la nota astuzia di De Laurentiis nel gestire le trattative e le clausole rescissorie. Pavese ha dichiarato: “Non mi stupisce la serenità di De Laurentiis riguardo alla questione Osimhen. Conoscendo l’astuzia del presidente del Napoli, sicuramente aveva messo in conto anche l’eventualità della mancata cessione di Osimhen, soprattutto per l’elevata richiesta sulla clausola rescissoria.”

Inoltre, Pavese ha accennato a possibili modifiche nel contratto di Osimhen, suggerendo che la permanenza del calciatore potrebbe portare a un accordo che preveda un abbassamento dell’ingaggio e della clausola rescissoria per la prossima stagione. “Se non parte Osimhen, potrebbe essere previsto un abbassamento dell’ingaggio e anche della clausola rescissoria nella prossima stagione, dai 130 ai 90 milioni di euro. La butto così,” ha aggiunto l’ex direttore sportivo.

Questa prospettiva potrebbe avere un impatto significativo non solo sul mercato dei trasferimenti, ma anche sul morale dei tifosi napoletani, che vedrebbero di buon occhio la permanenza del loro attaccante di punta. Inoltre, anche l’allenatore Antonio Conte potrebbe essere entusiasta di una simile evoluzione.