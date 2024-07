Chiariello: “Osimhen potrebbe restare al Napoli”

Umberto Chiariello commenta la situazione di Osimhen: la possibilità che resti al Napoli diventa reale. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Napoli, 1 agosto 2024 – Il giornalista Umberto Chiariello, durante la trasmissione “Tutti in Ritiro” su Canale 21, ha commentato la situazione di Victor Osimhen, non escludendo la possibilità che l’attaccante possa rimanere al Napoli.

La situazione di Osimhen secondo Chiariello

Chiariello ha espresso dubbi sulla cessione di Osimhen: Calenda, dove stanno i soldi? Non so se ci fosse una deadline, l’accordo è che Calenda doveva portare un’offerta al Napoli per cedere Osimhen. Si sa che deve andar via, lo sapeva anche Conte. Si arriverà molto tardi e questo è il vero problema.

Il giornalista ha poi aggiunto: Se resta Osimhen non siamo dispiaciuti, ma la situazione va risolta.

Nonostante la situazione complessa, Chiariello non esclude un possibile riavvicinamento: Sai quanti separati in casa tornano a vivere insieme senza problemi? La situazione è parecchio ingessata.

Le previsioni per le prossime amichevoli

Riguardo alle prossime partite del Napoli, Chiariello ha dichiarato: Secondo me intanto lui non giocherà neppure col Girona. Se resta non avrà fatto neanche un’amichevole. Atleticamente però si è impegnato, ma è chiaro che è un separato in casa.

