Piccari: “Il Napoli alle prese con una tripla operazione che potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Urge sbloccarla”

Piccari analizza il momento del Napoli e le strategie di mercato tra cui la cessione di Osimhen e il possibile scambio Raspadori-Chiesa.

Marco Piccari, direttore di TMW Radio, ha parlato a 1 Station Radio durante il programma “1 Football Club”, offrendo un’analisi dettagliata sul momento attuale del Napoli e su alcune trattative di mercato cruciali per il futuro del club.

Osimhen e il mercato: urgente risolvere la situazione

Il giornalista ha sottolineato l’importanza di sbloccare al più presto la questione legata a Victor Osimhen. “È fondamentale risolvere rapidamente la situazione di Osimhen,” ha dichiarato Piccari. “Il Napoli ha bisogno di fare scelte strategiche per la stagione che sta per iniziare. La situazione attuale sta creando difficoltà alla squadra e ritardare ulteriormente non farebbe bene al club.”

Piccari ha suggerito che la cessione di Osimhen al Chelsea, con l’aggiunta di un conguaglio e dei giocatori Lukaku e Casadei in prestito, potrebbe rappresentare una tripla operazione vantaggiosa per il Napoli. “Si tratta di una soluzione che potrebbe portare benefici significativi al club,” ha affermato il direttore di TMW Radio. “Tuttavia, è essenziale che questo trasferimento venga concluso prima dell’inizio del campionato per evitare problematiche ulteriori.”

Hummels e l’importanza dell’esperienza

Riguardo ai parametri zero, Piccari ha lodato l’eventuale acquisto di Mats Hummels da parte del Bologna. “Giocatori come Hummels possono apportare una grande esperienza e leadership a una squadra che punta a competere a livelli alti,” ha detto Piccari. “La sua esperienza in Champions League potrebbe essere un valore aggiunto fondamentale per il Bologna.”

Scambio Raspadori-Chiesa: un’opportunità da valutare

Piccari ha discusso anche dello scambio tra Giacomo Raspadori e Federico Chiesa, un’ipotesi che circola da tempo. “Potrebbe essere una trattativa vantaggiosa per entrambe le squadre,” ha commentato. “Raspadori potrebbe adattarsi bene al sistema di Thiago Motta, mentre Chiesa potrebbe rivelarsi utile nel gioco di Conte. Tuttavia, il fattore Champions League e le richieste economiche potrebbero complicare la situazione.”

Infine, Piccari ha espresso dubbi sul valore richiesto da Federico Chiesa. “Chiedere oltre cinque milioni di euro l’anno sembra eccessivo,” ha dichiarato. “Occorre riflettere se il Chiesa attuale giustifichi una simile richiesta. Il vero valore di Chiesa deve ancora dimostrarsi, considerando le prestazioni altalenanti degli ultimi mesi.”

Il futuro del Napoli sembra essere in bilico, con importanti decisioni da prendere sul mercato e questioni da risolvere prima dell’inizio della nuova stagione.