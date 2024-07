Scambio Chiesa-Raspadori: Conte dà il via libera, l’idea intriga Juve e Napoli – TUTTOSPORT

Scambio Chiesa-Raspadori tra Juventus e Napoli. Secondo Tuttosport Conte sarebbe favorevole all’arrivo dell’esterno della nazionale.

Scambio Chiesa-Raspadori: la posizione di Conte

L’edizione odierna di Tuttosport rivela un’interessante sviluppo nel calciomercato che coinvolge Juventus e Napoli. Il quotidiano riporta la possibilità di uno scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori, un’operazione che intrigherebbe entrambi i club.

Secondo Tuttosport, Antonio Conte sarebbe “ben felice di avere a disposizione” Federico Chiesa, il cui contratto con la Juventus scade nel 2025. Questa apertura del tecnico partenopeo potrebbe facilitare l’operazione di scambio con Raspadori, dando nuova linfa al mercato di entrambe le squadre.

L’interesse della Premier League per Chiesa

Il quotidiano riporta anche un interessante retroscena: “L’agente dell’azzurro, Ramadani, ieri è stato visto a Londra, città non solo sede di sei club, ma di fatto centro nevralgico del mercato inglese.” Questo dettaglio apre scenari alternativi per il futuro di Chiesa, con Chelsea e Manchester United che in passato hanno mostrato interesse per il giocatore.

Tuttosport sottolinea come l’opzione Premier League potrebbe essere allettante dal punto di vista economico: “Dal punto di vista economico solo questa fascia di società può essere in grado di alzare il livello salariale che Chiesa non intende morigerare.”

Lo scambio Chiesa-Raspadori: un’idea che intriga

Nonostante l’interesse dall’estero, l’ipotesi dello scambio con il Napoli rimane viva. Tuttosport afferma: “Diversa, infatti, l’operazione che potrebbe portarlo a Napoli, dove Antonio Conte sarebbe ben felice di averlo a disposizione. Al momento Napoli e Juventus attendono che il mercato si esprima con eventuali altre occasioni e opportunità ma l’idea di uno scambio tra Chiesa e Raspadori intriga non poco”.

