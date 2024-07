Conte avete visto Kvara: “In questo modulo si esalterà ancora di più

Antonio Conte soddisfatto dopo l’amichevole Napoli-Egnatia. Elogia Kvaratskhelia e parla del nuovo modulo. Le dichiarazioni del tecnico azzurro.

Conte sulla prestazione del Napoli contro l’Egnatia

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di OneFootball al termine dell’amichevole vinta 4-0 contro l’Egnatia. Il tecnico ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi in particolare su Kvaratskhelia e sul nuovo assetto tattico.

“Dopo un bel po’ di allenamenti con carichi di lavoro pesanti iniziamo a girare un po’,” ha esordito Conte. “È normale fare un poco di fatica, bisogna ringraziare i ragazzi, stiamo provando a fare delle cose sulla fase offensiva e difensiva. In squadra vedo una squadra che mette intensità e che collabora, ho chiesto di fare la fase offensiva e anche difensiva tutti insieme. Possiamo e dobbiamo migliorare, perché ci saranno delle situazioni in partite in stagione che si andranno a creare e dove dobbiamo migliorare.”

Elogio a Kvaratskhelia: il nuovo modulo lo esalterà

Su Kvaratskhelia, Conte ha espresso grande soddisfazione: “Ha fatto una buonissima partita. Il tipo di gioco che stiamo provando è per permettere a lui, Politano e Ngonge di giocarsi l’uno contro uno e andare dentro. È una soluzione tattica che può esaltare ancora di più questi giocatori.”

Il tecnico ha poi aggiunto: “Dobbiamo capire che quando si chiudono gli spazi per bravura degli avversarsi loro si devono allargare e crearsi l’uno contro uno.”

Il lavoro continua: prossimo test contro il Brest

Guardando al futuro, Conte ha dichiarato: “Stiamo lavorando tanto dal punto di vista tattico per dare un’identità alla squadra, sono molto contento della disponibilità e la voglia dei ragazzi, abbiamo margini di miglioramento. Ci sarà un prossimo step con il Brest tra qualche giorno, stiamo lavorando in maniera importante sotto tutti i punti di vista, tattico e fisico. Noi continueremo a lavorare in queste partite per il futuro.”

