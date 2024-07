Napoli, Kvaratskhelia show in allenamento: Osimhen a mezzo servizio

Kvaratskhelia brilla nell’allenamento del Napoli, Osimhen ai margini. Conte prepara l’amichevole con l’Egnatia. Le ultime da Castel di Sangro.

Kvaratskhelia brilla, Osimhen grande assente

Questa mattina, sotto un sole cocente a Castel di Sangro, il Napoli ha concluso una sessione di allenamento cruciale in vista dell‘amichevole serale contro l’Egnatia. Antonio Conte ha messo a punto uomini e schemi, concentrandosi sul 3-4-2-1 e dedicando particolare attenzione ai calci d’angolo e alle punizioni.

L’allenamento ha visto brillare Khvicha Kvaratskhelia, autore di una doppietta che ha permesso alla formazione dei probabili titolari di pareggiare contro le reti di Ngonge e Raspadori.

D’altro canto, Victor Osimhen è rimasto ai margini, apparendo sul campo solo per pochi minuti prima di allontanarsi. Secondo quanto riporta Il Mattino, il futuro dell’attaccante nigeriano sembra sempre più lontano da Napoli, anche se i tempi della trattativa si stanno dilatando.

Conte affina la tattica: focus su palle inattive

Dopo l’allenamento, accolto da un applauso reciproco di squadra e tifosi, Conte si è soffermato a parlare con Buongiorno, mimando movimenti e atteggiamenti in fase di marcatura a uomo. Il tutto sotto gli occhi attenti del direttore sportivo Manna, accompagnato dal capo scouting Maurizio Micheli e dal club manager Antonio Sinicropi.

Spinazzola, presente all’allenamento, sembra essere in lizza per un posto nella formazione che affronterà l’Egnatia questa sera.

L’amichevole contro l’Egnatia, in programma alle 20 allo stadio Patini, sarà un banco di prova importante per valutare il lavoro svolto finora da Conte e per osservare le prime mosse tattiche del nuovo Napoli.

Questa la probabile formazione di stasera: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.