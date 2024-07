Napoli-Egnatia: formazioni, orario e dove vedere l’amichevole in tv

Napoli sfida l’Egnatia in amichevole: probabile formazione, orario e dettagli sulla trasmissione tv. Le ultime dal ritiro di Castel di Sangro.

Napoli-Egnatia:le ultime

Il Napoli affronta il Klubi Sportiv Egnatia in amichevole domenica 28 luglio alle ore 20:00 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Questo match segna il terzo test precampionato per gli azzurri, dopo i successi contro Anaune Val di Non (4-0) e Mantova (3-0).

Antonio Conte sembra intenzionato a confermare il 3-4-2-1 visto nelle precedenti uscite. La probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.

L’Egnatia dovrebbe invece schierarsi con un 3-5-2:

EGNATIA (3-5-2): Sherri; Dulysse, Malota, Xhemajli; Fangaj, Ahmetaj, Aleksi, Lushkja, Aliyev; Aibrahimoglu, Doukouo. All. Tetova

Victor Osimhen, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non dovrebbe essere neanche in panchina in attesa di sviluppi di mercato riguardanti il PSG.

Dove vedere Napoli-Egnatia in tv e streaming

L’amichevole Napoli-Egnatia sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma OneFootball, disponibile su dispositivi mobili, pc e smart tv. Gli spettatori potranno acquistare il Napoli Summer Pass per vedere tutte le amichevoli estive degli azzurri o optare per il singolo evento in Pay per View al costo di 6,99 euro.

Per tutti gli aggiornamenti sulla preparazione del Napoli e le ultime sul calciomercato, continuate a seguire napolipiu.com.