Conte: “Napoli, popolo unico. Il mio pensiero per Scampia” – VIDEO

Antonio Conte presenta lo staff del Napoli a Castel di Sangro. Elogia i tifosi e il DS Manna. Le dichiarazioni sul nuovo team tecnico azzurro.

Conte ringrazia i tifosi e ricorda la tragedia di Scampia

Antonio Conte, durante la presentazione dello staff tecnico del Napoli a Castel di Sangro il 27 luglio, ha espresso gratitudine verso i tifosi: Sto ricevendo tantissimo affetto da parte vostra senza avere fatto niente. Da parte mia c’è tanta passione per ripagare questo entusiasmo. Siete veramente un popolo incredibile, ma non per piaggeria, se dico qualcosa è perché lo penso veramente. Siete un popolo unico, e dobbiamo essere orgogliosi di rappresentarvi e cercare di darvi grandi gioie.

Conte ha anche ricordato la tragedia di Scampia: In un momento in cui ci stante inondando di entusiasmo, vorremmo ricordare quello che è successo lunedì a Scampia, sono delle tragedie che comunque ci toccano. Ne ha parlato ieri anche il nostro capitano Giovanni, noi con il club siamo vicini alle famiglie delle vittime.

Conte presenta lo staff: da Stellini a Maiuri

Il tecnico ha presentato i membri del suo staff, tra cui Stellini, Abbruscato, suo fratello Gianluca, Coratti, Sandreani, Maiuri, Ancora e Oriali. Su Giuseppe Maiuri, Conte ha dichiarato: Giuseppe è una new entry, avevamo bisogno di un match analyst che potesse aiutare Gianluca: è un colpo che ha fatto il direttore sportivo Manna, ha fatto un grande colpo, l’ho conosciuto e Maiuri è un grande lavoratore che è entrato subito nella nostra idea.

Riguardo Oriali, Conte ha rivelato: La cosa curiosa su di lui è che fin dalle prime battute che gli avevo anticipato dell’idea di venire a Napoli ho trovato un milanese entusiasta di venire qui, ogni giorno che passa mi sta mettendo sempre più pressione dicendomi che dobbiamo dare e ripagare l’affetto dei napoletani.

