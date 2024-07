Oriali ai tifosi del Napoli: “Entusiasmo contagioso, lotteremo per ogni obiettivo” – VIDEO

Gabriele Oriali presentato nello staff del Napoli a Castel di Sangro. Promette impegno massimo e loda l’accoglienza dei tifosi. Le sue parole.

Oriali definisce il suo ruolo nello staff di Conte

Gabriele Oriali, nuovo membro dello staff tecnico del Napoli, si è presentato ai tifosi dal palco di Castel di Sangro. L’ex calciatore dell’Inter ha chiarito il suo ruolo: Buonasera a tutti, il mister ha specificato che non faccio parte del suo staff tecnico perché ho poco o niente. Io sono il coordinatore, il ruolo più importante è la gestione di tutte le persone che lavorano attorno alla prima squadra, me la prendo più che volentieri perché so che si può costruire qualcosa di valido .

L’entusiasmo di Oriali per la nuova sfida napoletana

Oriali ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura a Napoli: Quando il mister mi ha chiamato ho accettato con entusiasmo questa grande sfida, tocco con mano il vostro entusiasmo contagioso. Noi onoreremo voi, onoreremo la società, la città e i tifosi .

Le promesse di Oriali ai tifosi del Napoli

Il nuovo coordinatore ha concluso il suo intervento con una promessa ai tifosi: Non promettiamo sogni ma massimo impegno da parte nostra, per raggiungere qualsiasi obiettivo. Non dico cosa, ma vi saluto dal profondo del cuore perché una accoglienza così non l’ho mai avuta e promettiamo di ripagare il vostro enorme affetto .

