Il Napoli di Conte fa sul serio: nuova offerta per Gilmour e possibile arrivo di Brescianini

Il Napoli prepara una nuova offerta per Billy Gilmour del Brighton e valuta anche il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è pronto a fare un grande passo in avanti sul mercato per soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte. Secondo fonti autorevoli come Fabrizio Romano e Matteo Relevo, il club partenopeo presenterà una nuova offerta al Brighton per il centrocampista scozzese Billy Gilmour, classe 2001. L’accordo tra il giocatore e il Napoli è già stato raggiunto, e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le due società per definire i dettagli del trasferimento.

Gilmour è il nome fatto da Antonio Conte

Gilmour è il nome forte per il centrocampo del Napoli, grazie alla sua abilità nel ruolo di mediano difensivo. L’allenatore salentino Antonio Conte ha espressamente richiesto l’acquisto del giovane talento, che rappresenta una soluzione ideale per le sue esigenze tattiche e per compensare la possibile partenza di Cajuste. Nella scorsa stagione, Gilmour ha collezionato 41 presenze tra tutte le competizioni, contribuendo con due assist.

Ma le novità non finiscono qui: il Napoli non si accontenta di un solo rinforzo. Il club sta valutando anche l’acquisto di Marco Brescianini, centrocampista italiano classe 2000, attualmente in forza al Frosinone. Brescianini potrebbe essere il secondo acquisto estivo per il Napoli, unendo le sue qualità a quelle di Gilmour per rinforzare ulteriormente il centrocampo degli azzurri.