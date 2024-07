Il Napoli Presenta un’Offerta per Billy Gilmour del Brighton

Billy Gilmour del Brighton è nel mirino del Napoli: il club partenopeo ha già presentato un’offerta per il centrocampista scozzese.

Billy Gilmour nel Mirino del Napoli

Billy Gilmour, il centrocampista del Brighton, ha attirato l’attenzione del Napoli. Il club partenopeo, alla ricerca di un vice ideale per Lobotka, ha già presentato un’offerta per il giocatore scozzese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna ha già avanzato una proposta ufficiale.

Il Napoli ha presentato un’offerta di 8 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro, al Brighton per assicurarsi le prestazioni di Billy Gilmour. Il CEO del club inglese, Paul Barber, ha confermato l’offerta, precisando però di averla rifiutata per il momento.

Caratteristiche e Stile di Gioco

Gilmour, classe 2001, è un centrocampista centrale noto per la sua visione di gioco, rapidità nelle verticalizzazioni e tenacia nell’interdizione. È considerato l’alter ego di Lobotka per tempi e personalità. Reduce dall’Europeo con la Scozia, Gilmour ha dichiarato di ispirarsi a campioni come Iniesta, Modric e Fabregas. Con De Zerbi, ha collezionato 41 presenze la scorsa stagione.

Scadenza e Ambizioni

Il contratto di Gilmour con il Brighton scade nel 2026, ma le sue ambizioni e il suo temperamento lo rendono un obiettivo interessante per il Napoli. Il club partenopeo sta cercando di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

