Napoli, Osimhen prigioniero della clausola. Brescianini, Chiesa e Berardi piste caldissime

Osimhen tra PSG e Premier League: la situazione

Il futuro di Victor Osimhen rimane il nodo centrale del mercato del Napoli. L’attaccante nigeriano è nel mirino del PSG, che al momento rappresenta l’opzione più concreta. Tuttavia, il sogno di Osimhen resta la Premier League, anche se nessun club inglese si è ancora mosso in modo decisivo. Sullo sfondo persistono le sirene arabe, opzione che però non sembra entusiasmare il giocatore.

In attesa di sviluppi su Osimhen, Romelu Lukaku ha già dato il suo assenso al trasferimento al Napoli. L’attaccante belga attende solo l’eventuale partenza del nigeriano per unirsi alla squadra di Antonio Conte.

Brescianini nuovo obiettivo, Chiesa e Berardi si allontanano

Il Napoli sta puntando con decisione su Brescianini, centrocampista del Frosinone. Il giocatore è considerato un rinforzo importante per la mediana azzurra e le trattative sembrano essere a buon punto.

D’altra parte, le piste che portano a Federico Chiesa e Domenico Berardi sembrano raffreddarsi. Per Chiesa, l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio considerato troppo elevato per i parametri del club. Berardi, invece, non dà ancora sufficienti garanzie dal punto di vista fisico, motivo per cui il Napoli sta valutando altre opzioni.

Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, sta lavorando su questi fronti mentre Antonio Conte supervisiona la preparazione della squadra nel ritiro estivo. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio i primi impegni ufficiali della stagione.

