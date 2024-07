Chiesa-Napoli, la Juventus valuta lo scambio con Raspadori – REPUBBLICA

Chiesa-Raspadori, La Juventus considera lo scambio col Napoli. Conte interessato all’ex Fiorentina, Motta cerca un vice Vlahovic.

Chiesa verso Napoli: la Juventus apre allo scambio con Raspadori

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Federico Chiesa potrebbe tingersi d’azzurro. La Juventus, sotto la nuova guida tecnica di Thiago Motta, sta valutando una rivoluzione nella rosa, con l’attaccante classe ’97 tra i possibili partenti. Il Napoli, dopo il ritiro della Roma dalla corsa, resta l’unica squadra concretamente interessata all’ex Fiorentina.

La Repubblica rivela che “sembra diventare sempre più reale la possibilità di uno scambio Raspadori-Chiesa“. Questa operazione potrebbe soddisfare le esigenze di entrambi i club, con Antonio Conte che “gradirebbe un giocatore con queste caratteristiche” per il suo Napoli.

Le motivazioni dietro il possibile scambio Chiesa-Raspadori

L’interesse del Napoli per Chiesa si inserisce in un contesto di rinnovamento tattico voluto da Conte. D’altra parte, la Juventus di Motta vede in Raspadori una potenziale soluzione per il ruolo di vice Vlahovic, una priorità per il nuovo corso bianconero.

La Repubblica sottolinea come questo scambio potrebbe rappresentare una soluzione win-win per entrambe le squadre. Chiesa troverebbe nuovo spazio in un progetto che lo vede come protagonista, mentre Raspadori potrebbe rilanciarsi in un contesto tattico potenzialmente più adatto alle sue caratteristiche.

