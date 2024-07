Colpo Napoli: Brescianini a un Passo, superata Atalanta. chiusura entro 48 ore

Napoli vicino a Brescianini del Frosinone. Trattativa in fase avanzata, possibile ufficialità entro 48 ore. Dettagli su offerta e caratteristiche.

Napoli calciomercato, Brescianini Frosinone, trattativa avanzata, Conte centrocampo, offerta 12 milioni: gli azzurri vicini al rinforzo richiesto dal nuovo tecnico.

Brescianini al Napoli: trattativa in dirittura d’arrivo

Il Napoli sembra essere a un passo dall’acquisto di Marco Brescianini del Frosinone. Secondo Stefano Martini, giornalista di Tuttofrosinone.com, intervistato da Radio Capri, la trattativa è in fase avanzata: “Nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare anche l’ufficialità dell’acquisto da parte del club partenopeo”. L’offerta del Napoli si aggirerebbe intorno ai 10 milioni più 2 di bonus, superando quella dell’Atalanta ferma a 10 milioni”.

Le caratteristiche di Brescianini: versatilità e senso del gol

Martini ha descritto Brescianini come un giocatore polivalente, capace di ricoprire diversi ruoli a centrocampo e anche di giocare dietro le punte. “Brescianini può dare sicuramente una mano in fase offensiva, perché ha il senso del gol. È un giocatore che riesce ad abbinare la fisicità alla qualità“, ha affermato il giornalista. Questa versatilità potrebbe rivelarsi preziosa per il Napoli di Conte.

Cheddira: un altro profilo che piace a Conte

Nell’intervista, Martini ha anche parlato di Cheddira, attaccante che potrebbe interessare al Napoli: “Per caratteristiche e senso di sacrificio ha tutte le caratteristiche che piacciono a Conte. L’anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione, ha avuto una crescita a livello realizzativo“.

Secondo il giornalista, Cheddira potrebbe essere un valido elemento per la rosa del Napoli grazie al suo impegno in campo.

Cosa ne pensi dell’imminente acquisto di Brescianini? Credi che possa essere l’elemento giusto per il centrocampo di Conte? E su Cheddira, pensi che possa avere un futuro in maglia azzurra? Condividi la tua opinione nei commenti e continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!