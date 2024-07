Napoli, Conte: Sfatato il Mito del Tecnico Spendaccione. Ecco cosa ha chiesto a Manna

Napoli, Antonio Conte ha sfatato la nomea di tecnico spendaccione. Il tecnico punta su talenti accessibili.

Antonio Conte: altro che Spendaccione, un vincente che valorizza i talenti

Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, è riconosciuto come uno dei migliori tecnici al mondo. Il suo palmares, ricco di successi in Italia e all’estero, parla da sé. Tuttavia, esiste una narrazione distorta sul tecnico pugliese, che lo dipinge come un allenatore che fa spendere cifre astronomiche ai club. La realtà è ben diversa: Conte ha dimostrato nel corso della sua carriera una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori a sua disposizione.

Le richieste di Conte al Napoli: professionalità e talenti mirati

Ciò che Conte chiede alle sue società non sono spese folli, ma professionalità e rispetto dei ruoli. Il tecnico leccese punta su calciatori importanti, ma non necessariamente costosi. L’esempio più recente è la trattativa per Buongiorno, un investimento significativo che sarà però finanziato da altre cessioni.

Brescianini: l’obiettivo accessibile di Conte per il Napoli

Un esempio concreto della strategia di Conte è l’interesse per Brescianini del Frosinone. Il tecnico ha espresso chiaramente al DS Giovanni Manna il suo desiderio: “Prendi Brescianini, servirà tantissimo“. Questo calciatore, che incarna le caratteristiche ricercate da Conte, ha un costo accessibile di circa 12 milioni di euro, sfatando il mito del tecnico ‘spendaccione’.

