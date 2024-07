La SSC Napoli commemora le vittime di Scampia. I dettagli dell’iniziativa

La SSC Napoli si mobilita per le vittime del crollo di Scampia. L’iniziativa degli azzurri in memoria della tragedia.

Tragedia a Scampia: L’iniziativa della SSC Napoli

La tragedia di Scampia, che ha visto il crollo di un ballatoio nella Vela celeste, ha profondamente colpito la città di Napoli. Le vittime, Roberto Abbruzzo (29 anni) e Margherita Della Ragione (35 anni), hanno perso la vita in questo drammatico evento che ha anche causato il ferimento di altre dodici persone, tra cui sette bambini. L’incidente ha portato allo sfollamento di ottocento persone, di cui trecento bambini, sconvolgendo l’intera comunità.

L’iniziativa del Napoli per commemorare le vittime di Scampia

Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione della SSC Napoli, ha annunciato durante la conferenza stampa, del capitano Giovanni Di Lorenzo e del DS Giovanni Manna, un’importante iniziativa. Domenica alle 20:00, prima dell’inizio dell’amichevole contro l’Egnatia a Castel di Sangro, la squadra azzurra osserverà un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Scampia.

Napoli unita nel lutto: la città si mobilita per Scampia

La città di Napoli ha dichiarato il lutto cittadino in seguito all’accaduto. Numerose associazioni, artisti e cittadini si stanno mobilitando per offrire supporto agli abitanti del quartiere a nord della città. L’iniziativa della SSC Napoli per Scampia, si inserisce in questo contesto di solidarietà cittadina, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di unità e sostegno in momenti di difficoltà.

