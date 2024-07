Di Lorenzo a Cuore Aperto: “Amo Napoli, Pronto a Riconquistare i Tifosi”

Di Lorenzo chiarisce la scelta di restare a Napoli: non è rimasto per Conte. Il capitano parla dei tifosi e rapporti e si dice pronto a nuove sfide.

Di Lorenzo sul Napoli e il rapporto con Conte

Dal teatro Tosti di Castel di Sangro, Giovanni Di Lorenzo ha chiarito la sua posizione: “Non sono rimasto per Conte. Lo metto in chiaro. So che persona è e come lavora, con lui non ci saranno dinamiche come accadute lo scorso anno.”

Il capitano ha sottolineato il suo amore per la città: “Amo Napoli e ci tengo a restare.” Riguardo al suo ruolo, Di Lorenzo ha rivelato: “Mi ha detto il mister che posso giocare sia come braccetto che come quinto.”

Il rapporto di Di Lorenzo con i tifosi del Napoli

Di Lorenzo non ha nascosto le difficoltà della scorsa stagione: “Una parte della tifoseria dovrò riconquistarla in campo. So che qualcuno è arrabbiato con me ma ce la metterò tutta.”

Ha aggiunto: “Ci speravo in quella accoglienza. Anche se so che qualcuno è rimasto ferito dalla vicenda. In giro tutti mi accolgono benissimo e mi fa piacere.”

La visione di Di Lorenzo sulla nuova stagione del Napoli

Il capitano ha espresso ottimismo per il futuro: “La stagione passata è alle spalle, si riparte da zero e con una grande voglia di far bene. Questo sarà la base di tutto.”

Riguardo alla tattica, ha affermato: “Il calcio è dinamico e si parla di moduli solo in fase difensiva. Col possesso della palla dobbiamo muoverci e anche se è cambiato il modulo proveremo a ritrovare le nostre giocate, ma ascolteremo ciò che dice il mister.”

Di Lorenzo sui rapporti nello spogliatoio e le sfide future

Il capitano ha smentito le voci di tensioni interne: “Se mi sono sentito scavalcato? No mai.”

Ha anche commentato sulle critiche ricevute: “Io non mi sento vecchio. Dopo la stagione passata sembra che non ho più gamba, ma sono pronto a tutto e a disposizione del mister.”

Riguardo al lavoro con Conte, ha scherzato: “Ho visto come sta lavorando Conte. Sarà una stagione difficile ma siamo pronti a seguirlo. Sarà un ritiro tosto.”

Cosa ne pensi delle parole di Di Lorenzo? Credi che il capitano riuscirà a riconquistare completamente la fiducia dei tifosi? Condividi la tua opinione nei commenti e partecipa al dibattito sul futuro del Napoli! Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti dal ritiro e sulla preparazione degli azzurri.