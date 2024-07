Manna: “Conte al Centro del progetto. Preferisco non parlare di mercato e di Osimhen. Ecco l’obbiettivo del Napoli”

Il DS Manna parla del mercato Napoli: idee chiare, Conte centrale, niente follie. Obiettivo Champions e fiducia nella rosa attuale.

Manna sul mercato del Napoli: cautela e strategia

Mercato Napoli, Giovanni Manna, Conte allenatore, obiettivo Champions, conferenza stampa Castel di Sangro: il direttore sportivo azzurro delinea il futuro del club.

Durante la conferenza stampa a Castel di Sangro, il DS Giovanni Manna ha delineato la strategia di mercato del Napoli. “Abbiamo cercato di dare all’allenatore dai primi giorni una squadra competitiva da subito. È chiaro che ci saranno dei movimenti e potremo fare degli inserimenti. È un progetto nuovo con Conte al centro. Abbiamo le idee chiare ma non faremo cose folli. Solo cose funzionali alle nostre idee“, ha affermato Manna, sottolineando l’approccio ponderato del club.

Osimhen e il futuro dell’attacco azzurro

Riguardo al futuro di Victor Osimhen, Manna ha preferito mantenere il riserbo: “Siamo qui oggi per chiudere la telenovela Di Lorenzo. Preferisco non parlare di mercato e di Osimhen“. Sulla situazione dell’attacco, ha aggiunto: “In rosa abbiamo Osimhen, Simeone e Cheddira, in attacco siamo coperti. Faremo valutazioni per i prossimi 30 giorni”.

Obiettivi del Napoli e tempistiche di mercato

Manna ha chiarito gli obiettivi stagionali e l’approccio al mercato: “Il mercato è fatto spesso di opportunità, quando si presentano bisogna capire se si colgono o meno. Non siamo in ansia perché la squadra è competitiva. L’obiettivo è la Champions, siamo consci della nostra forza nonostante le difficoltà”.

Unità e fiducia: il messaggio di Manna

Il direttore sportivo ha concluso sottolineando l’importanza dell’unità: “Sono qui con Giovanni per dare un segnale di unità dopo quello che è successo. Siamo tutti una cosa sola”. Questa dichiarazione evidenzia la volontà del club di presentarsi compatto all’inizio della nuova stagione.

Cosa ne pensi delle strategie di mercato del Napoli? Credi che la cautela di Manna sia la scelta giusta?