Brescianini al Napoli: Marcolin elogia l’operazione di mercato

Brescianini: il jolly che fa gola al Napoli di Conte

Il Napoli, su esplicita richiesta di Antonio Conte, si muove con decisione per Marco Brescianini del Frosinone. Il centrocampista classe 2000, gestito dall’agenzia GR Sports di Giuseppe Riso, è al centro di una trattativa che vede gli azzurri pronti a investire 12 milioni di euro, bonus compresi, per battere la concorrenza dell’Atalanta.

Dario Marcolin, ex calciatore e attuale opinionista di mercato, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il possibile trasferimento: “Brescianini ha fatto diversi ruoli quest’anno, ha fatto anche la punta, è un giocatore di gamba. Il Napoli ha Folorunsho con quelle qualità, ma Brescianini è un jolly. La velocità, la gamba e la cattiveria di Brescianini e Folorunsho saranno utili a Conte che chiede calciatori del genere”.

Queste parole evidenziano la versatilità di Brescianini, caratteristica che lo rende particolarmente appetibile per il nuovo corso azzurro.

De Laurentiis all’assalto: la strategia per Brescianini

Aurelio De Laurentiis si è mosso con decisione per accontentare le richieste di Antonio Conte. Il presidente del Napoli è pronto a investire 12 milioni di euro per Brescianini, cifra che includerebbe anche i bonus. Questa mossa permetterebbe agli azzurri di anticipare l’Atalanta e chiudere rapidamente l’affare.

La trattativa coinvolge anche il Milan, che dalla cessione di Brescianini riceverebbe il 50% della cifra incassata dal Frosinone.

Napoli, tra Brescianini e Folorunsho: il centrocampo si rinforza

L’interesse per Brescianini si inserisce in un più ampio progetto di rinforzo del centrocampo azzurro. Marcolin ha evidenziato le similitudini con Folorunsho, già di proprietà del Napoli, sottolineando come entrambi i giocatori possano essere fondamentali per il gioco di Conte.

La versatilità di Brescianini, unita alle qualità di Folorunsho, potrebbe offrire a Conte diverse soluzioni tattiche per la prossima stagione. Il nuovo allenatore del Napoli cerca giocatori con “velocità, gamba e cattiveria“, caratteristiche che sembrano perfettamente incarnate da questi due elementi.

