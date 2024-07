Meluso, ex DS Napoli: “Nello spogliatoio ci sono stati dei problemi. Giusto esonerare Garcia. Su Di lorenzo e Osimhen…”

L’ex DS Meluso rivela i retroscena del Napoli: incertezze di Di Lorenzo, errori con Osimhen e rammarico per Zielinski.

L’ex DS Meluso sul Napoli

Mauro Meluso, ex DS del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato. L’ex dirigente azzurro ha affrontato i temi della sua esperienza partenopea, dall’esonero di Garcia alle vicende di Osimhen e Di Lorenzo.

Meluso descrive così la sua esperienza: “E’ stata un’esperienza che mi ha visto protagonista in negativo. Una squadra che non ha reso per quello che pensavo: era andato via Ndombele oltre Kim.

Avrei dovuto fare di più ma è stata un’annata particolare che ha cancellato quanto di buono avevo fatto in altri posti. Penso che questa sia stata una grande esperienza. Ringrazio De Laurentiis per questa opportunità poco sfruttata anche per colpa mia. E’ stata un’esperienza fantastica, fare la Champions League è unico”.

Sulle difficoltà interne, l’ex DS rivela: “Nello spogliatoio ci sono stati dei problemi che ci siamo portati a lungo. Abbiamo perso Zielinski. Di Lorenzo ha avuto un attimo di incertezza, l’annata negativa ha segnato parecchi ragazzi, il club e chi lavorava lì in senso negativo”.

Di Lorenzo e Osimhen: i casi del Napoli

Sulla situazione di Di Lorenzo, Meluso spiega: “Di Lorenzo è un grande calciatore. Liti? Nessuna lite, qualche diverbio. Non posso raccontare cose di spogliatoio ma Di Lorenzo ha avuto qualche tentennamento, ora mi sembra che la situazione si sia normalizzata”.

Riguardo Osimhen, Meluso ammette: “Si è sbagliato qualcosa nella sua gestione: quando si devono prendere decisioni così importanti, l’errore è dietro l’angolo. Ho il rammarico su Zielinski, potevamo fare qualcosa in più”.

Esonero Garcia e futuro Napoli: le parole di Meluso

Sull’esonero di Garcia, Meluso è chiaro: In quel momento era giusto esonerarlo, la squadra aveva bisogno di una scossa ed è stato deciso tutti insieme. E’ lunga da spiegare e alcune cose non è giusto dirlo. All’esonero eravamo 4° in classifica.

Guardando al futuro, l’ex DS è ottimista: “Può ripartire, si è rimessa la chiesa al centro del villaggio. L’ingaggio di Conte, che non deve essere un parafulmine, ma una cosa positiva per tutti, consentirà al Napoli di riprendersi subito. Spinazzola, Buongiorno faranno ripartire il progetto e daranno spinta nuova”.

