Il Napoli punta Neres: Trattativa col Benfica in salita

Il Napoli cerca Neres del Benfica. Distanza sulla formula: prestito o 25 milioni? Gli azzurri cercano qualità sulle fasce.

Napoli punta Neres: Trattativa col Benfica in salita

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la squadra di Antonio Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport, David Neres del Benfica è in cima alla lista dei desideri azzurri, ma la trattativa presenta ostacoli.

Napoli-Neres: le richieste del Benfica frenano la trattativa

La Gazzetta dello Sport rivela: Il Benfica chiede 25 milioni di euro per cedere David Neres. Il Napoli sarebbe invece interessato soltanto ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. In poche parole la stessa formula che ha visto approdare all’Everton il calciatore Jesper Lindstrom . La distanza tra domanda e offerta complica l’operazione, ma il mercato è ancora lungo.

L’esterno ideale per il Napoli di Conte?

Il quotidiano sportivo sottolinea le qualità di Neres: “David Neres potrebbe giocare su ambedue le fasce e darebbe sicuramente grande qualità nell’uno contro uno“. Queste caratteristiche lo renderebbero perfetto per il gioco di Conte, noto estimatore di esterni offensivi di talento.

Calciomercato Napoli: le alternative

Nonostante Neres sia il primo obiettivo, il Napoli sta valutando anche altre opzioni per rinforzare le fasce. La trattativa con il Benfica potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, ma il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato in caso di mancato accordo.

Credi che sia l’esterno giusto per il gioco di Conte? Condividi la tua opinione nei commenti e continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato azzurro!