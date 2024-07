UFFICIALE – Lindstrom all’Everton: “Al Napoli anno duro, sono felice di essere qui” -VIDEO

Lindstrom si trasferisce dal Napoli all’Everton. I dettagli dell’operazione e le prime parole del giocatore danese.

Lindstrom all’Everton, le prime dichiarazioni

Jesper Lindstrom si trasferisce ufficialmente dal Napoli all’Everton. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un totale potenziale di 25 milioni di euro.

Il comunicato della SSC Napoli recita: “Lindstrom ceduto all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. A Jesper va il ringraziamento per la stagione trascorsa insieme e un in bocca al lupo per la sua prossima avventura“.

Le prime parole di Lindstrom da giocatore dell’Everton

Nella sua prima intervista a EvertonTV, Lindstrom ha dichiarato:

“Mi sento molto bene. È fantastico rappresentare l’Everton. Questo è un grande club, con una grande storia, un buon stadio e, come ho visto, anche ottime strutture. Sono molto, molto felice di essere qui e sento che questa è una buona scelta”.

Sul suo anno al Napoli, il danese ha commentato: “L’anno scorso è stato un anno duro per me, ma sono così felice di essere qui ora e non vedo l’ora di iniziare”.

Lindstrom sulle sue caratteristiche e ambizioni

Il centrocampista ha descritto le sue qualità: “Sono un giocatore veloce con una buona tecnica e un buon tiro, quindi penso di poter aggiungere velocità nei contropiedi e posso giocare in diverse posizioni: come numero 10, come ala. Darò il massimo”.

Sulle sue ambizioni, ha aggiunto: “Questa è una stagione per me per tornare in pista. Penso che sia un’ottima scelta per me e sono pronto a dimostrare perché dovrei restare qui”.

