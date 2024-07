Lukaku-Napoli, trattativa in discesa: Chelsea apre, Conte decisivo

Lukaku al Napoli, trattativa in discesa col Chelsea. Conte determinante, De Laurentiis pronto ad accontentare il tecnico leccese.

Lukaku-Napoli: l’accordo è a un passo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra il Napoli e Romelu Lukaku è in fase avanzata. Il quotidiano rivela: “Parallelamente, il ds Manna ha già coperto le spalle della squadra nel caso in cui l’affare parigino andrà in porto: Romelu Lukaku, un attaccante che sembra nato per giocare con Antonio Conte e che Antonio Conte è riuscito a valorizzare come mai nessun altro, è il colpo ideale già delineato nei contorni”.

Chelsea apre alla cessione

Il Chelsea sembra disposto a cedere Lukaku. Il Corriere dello Sport sottolinea: “Non resta che definire e firmare: l’intesa con Rom è pressoché raggiunta e con il Chelsea, che non l’ha neanche convocato per la tournée negli Stati Uniti, la trattativa è in discesa”.

La presenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe essere determinante per l’arrivo di Lukaku. Il quotidiano evidenzia il forte legame tra i due, suggerendo che Lukaku sia “un attaccante che sembra nato per giocare con Antonio Conte”.

Aurelio De Laurentiis non sembra avere fretta di concludere l’affare. Il Corriere dello Sport commenta: “Ci vogliono tempo e pazienza: tutto sommato, il mercato è una guerra di nervi. E quelli di Adl sono molto saldi“.

Per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi di questa trattativa e sulle ultime novità del calciomercato del Napoli, continuate a seguire Napolipiu.com.