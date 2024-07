Lindstrom-Everton, oggi le visite mediche: ecco quanto incasserà il Napoli

Il danese Jesper Lindstrom pronto a unirsi alla Premier League dopo le consuete visite mediche con il club inglese.

È una giornata cruciale sul fronte calciomercato per il Napoli, con Jesper Lindstrom pronto a siglare il suo passaggio all’Everton. Dopo un anno trascorso sotto i colori azzurri, il giovane danese è destinato a trasferirsi in Premier League, come confermato da fonti interne al club partenopeo.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato ‘tuttomercatoweb.com’, l’operazione di cessione di Lindstrom si è conclusa con successo nei giorni scorsi, sotto la supervisione diretta del Direttore Sportivo Giovanni Manna. Il trasferimento avviene in prestito oneroso, con l’Everton che avrà la possibilità di riscattare il giocatore al termine della stagione.

Dettagli economici dell’operazione

L’accordo prevede che il Napoli incassi immediatamente tre milioni di euro per il prestito di Lindstrom. Qualora l’Everton decidesse di esercitare il diritto di riscatto, verserebbe ulteriori 22 milioni di euro ai partenopei, portando l’operazione complessiva a una cifra di 25 milioni di euro.

In queste ore, mentre Lindstrom completa i test atletici in Inghilterra, Napoli ed Everton definiscono gli ultimi dettagli contrattuali. Si prevede che il giocatore danese, dopo aver superato con successo le visite mediche, formalizzerà il suo legame con il club di Liverpool già nella giornata odierna.