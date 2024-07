SKY: “Lindstrom è dell’Everton, Manna ha già individuato il sostituto”

Jesper Lindstrom lascia il Napoli dopo una stagione. Accordo con l’Everton per prestito e riscatto. Il club azzurro guarda a Berardi come possibile sostituto.

I termini dell’accordo Napoli-Everton per Lindstrom

NAPOLI – Jesper Lindstrom si appresta a lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato su X i dettagli dell’imminente trasferimento all’Everton.

“Tutto fatto per il trasferimento di Lindstrom dal Napoli all’Everton. Giocatore in viaggio in queste ore per le visite mediche. Prestito oneroso (tre milioni) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro,” scrive Di Marzio.

Fonti vicine alla trattativa parlano di un’operazione dal valore complessivo di 25 milioni di euro, con un prestito oneroso tra i 3 e i 4 milioni.

Il Napoli guarda al futuro: Berardi nel mirino

Con la partenza di Lindstrom, il Napoli si prepara a valutare nuovi rinforzi per il reparto offensivo. Di Marzio aggiunge: “Con più calma, nelle prossime settimane, il Napoli valuterà quale attaccante acquistare per sostituire Lindstrom.”

Tra i nomi al vaglio della dirigenza azzurra spicca quello di Domenico Berardi del Sassuolo. Di Marzio precisa: “Una delle situazioni che saranno valutate dal Napoli è quella di Domenico Berardi del Sassuolo” ma sottolinea che “al momento resta sullo sfondo”.

Il percorso di Lindstrom a Napoli

Lindstrom lascia il Napoli dopo una stagione in cui non è riuscito a imporsi come titolare. Nonostante un buon ritiro e un gol in amichevole, il tecnico Antonio Conte ha dato il via libera alla sua cessione.

