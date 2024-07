Osimhen-PSG, trattativa in stallo: L’attaccante valuta l’Arabia Saudita – Sportmediaset

La trattativa tra Napoli e PSG per Osimhen fatica a decollare: Il giocatore valuta l’opzione Arabia Saudita. Le ultime sul mercato del Napoli.

Osimhen-PSG, trattativa in stallo: spunta l’ipotesi Arabia Saudita

NAPOLI – La trattativa per il passaggio di Victor Osimhen al PSG sembra incontrare difficoltà. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club francese sta cercando di ottenere uno sconto sulla clausola di 130 milioni fissata dal Napoli.

Sportmediaset riferisce che la distanza tra Napoli e PSG rimane ampia, con la trattativa che fatica a decollare. Il Napoli avrebbe fretta di risolvere la situazione di Osimhen per poter poi puntare su Romelu Lukaku.

L’opzione Arabia Saudita

Secondo Sportmediaset, di fronte alle difficoltà nella trattativa con il PSG, sta emergendo un “piano B” per Osimhen. Il portale riporta: “La pista saudita è l’ultima spiaggia. Ecco perché nelle prossime ore l’agente di Osimhen (tra i francesi e il 25enne c’è già l’intesa) cercherà di trovare nuovamente la quadra dell’affare tra Al-Khelaifi e il Napoli.”

Sportmediaset aggiunge: “Non c’è grande fiducia, per questo l’ex Lille sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di un trasferimento nel campionato saudita (l’Al-Ahli è in pole) che garantirebbe tanti milioni a sè stesso oltre che ai partenopei.”

I prossimi giorni saranno decisivi

Sportmediaset conclude: “I prossimi due-tre giorni diranno tanto: la speranza Psg è flebile, Victor è pronto a percorrere il piano B.”

