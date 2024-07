Sport Mediaset: “Il Napoli insiste per Kulusevski. Conte lo conosce bene”

Il Napoli mostra forte interesse per Kulusevski del Tottenham. Conte conosce bene il giocatore e potrebbe favorire il suo arrivo. Le ultime dal calciomercato azzurro.

Napoli punta Kulusevski: Conte spinge per il suo ex pupillo

NAPOLI – Il Napoli avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski, attualmente in forza al Tottenham. Dopo quanto riportato qualche giorno fa da Skysports.uk, anche in italia rimbalza con forza la notizia.

Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, l’interesse del Napoli per Kulusevski si lega strettamente alla presenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico salentino ha già allenato il giocatore svedese durante la sua esperienza al Tottenham, apprezzandone le qualità tecniche e tattiche.

Kulusevski, classe 2000, è un attaccante versatile, capace di agire sia sulla fascia destra che come trequartista. Nell’ultima stagione con gli Spurs, ha collezionato 39 presenze complessive, di cui 36 in Premier League, realizzando 8 gol e 3 assist.

I dettagli dell’operazione

Secondo i dati di Transfermarkt, il valore attuale di Kulusevski si aggira intorno ai 55 milioni di euro. Il giocatore ha un contratto con il Tottenham fino all’estate 2028, ma il Napoli sembra intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo.

L’eventuale arrivo di Kulusevski si inserirebbe in un più ampio piano di rafforzamento del Napoli. Il club, dopo aver già acquistato tre difensori, sta cercando di rinforzarsi anche in altri settori del campo, in attesa di definire il futuro di Victor Osimhen.

Resta da vedere come si svilupperà la trattativa nelle prossime settimane e se il Tottenham sarà disposto a privarsi del talentuoso svedese.

