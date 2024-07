Napoli, Manna Punta Kulusevski: La Strategia per Portarlo in Azzurro . SKYSPORT UK

Il Napoli è interessato a Dejan Kulusevski del Tottenham. Giovanni Manna ha programmato un incontro per portare lo svedese agli ordini di Conte.

Kulusevski nel Mirino del Napoli

Il Napoli è a caccia di un esterno offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, e tra i tanti nomi sulla lista del direttore sportivo Giovanni Manna spicca quello di Dejan Kulusevski, talentuoso classe 2000 attualmente in forza al Tottenham.

Il Feeling tra Kulusevski e Conte: Un Fattore Chiave

Secondo quanto riportato da Skysports.uk , Manna avrebbe già programmato un incontro con gli Spurs per discutere del futuro di Kulusevski. L’obiettivo sarebbe quello di sostituire Jesper Lindstrom con un giocatore gradito a Conte, che in passato ha già allenato lo svedese al Tottenham, riuscendo a tirare fuori il meglio da lui.

Due anni fa, Kulusevski parlava così di Conte: “Mi ha aiutato molto durante la mia carriera”. Un rapporto speciale che potrebbe diventare un fattore decisivo nella trattativa tra Napoli e Tottenham.

I Numeri di Kulusevski: Un Talento Cristallino

Nonostante la giovane età, Kulusevski ha già dimostrato tutto il suo valore in Premier League, collezionando 15 gol e 18 assist in 84 partite con la maglia del Tottenham. Numeri importanti che testimoniano la sua capacità di fare la differenza in un campionato altamente competitivo.

Il Tottenham crede molto in lui e lo ha blindato con un contratto fino al 2028, ma il Napoli sembra intenzionato a fare un tentativo, sperando che il legame speciale tra Kulusevski e Conte possa fare la differenza.

Il Sogno dei Tifosi: Un Tridente da Favola

L’eventuale arrivo di Kulusevski al Napoli regalerebbe a Conte un tridente composto da Kvaratskhelia, Lukaku e proprio lo svedese. Un trio che unirebbe estro, fisicità e fantasia, garantendo spettacolo e gol a profusione.

Restate sintonizzati su Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e il Tottenham per Dejan Kulusevski.