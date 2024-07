Lukaku vuole solo il Napoli, Romano: “Pronto a rinunciare a 5 milioni d’ingaggio per riunirsi con Conte”

Lukaku è disposto a rinunciare a parte dell’ingaggio per riunirsi con l’ex allenatore e attuale mister del Napoli, Antonio Conte.

Romelu Lukaku, attaccante belga reduce dall’esperienza con il Chelsea, sembra determinato a raggiungere il Napoli, anche a costo di un significativo taglio stipendiale. Il giocatore, desideroso di riunirsi con Antonio Conte, ha accettato di ridurre il proprio ingaggio di 5 milioni di euro, secondo quanto riportato da fonti vicine alla trattativa.

Il trasferimento di Lukaku verso il Sud Italia sembra sempre più probabile, con il giocatore che manifesta un forte interesse a lavorare di nuovo sotto la guida di Conte.

Fabrizio Romano, rinomato giornalista nel campo del calciomercato, ha confermato che Lukaku è disposto a scendere da un ingaggio di 11 milioni netti annui a 6 milioni fino al 2027 pur di concretizzare il suo trasferimento al Napoli. Ecco quanto riferito:

“Romelu Lukaku continua ad aspettare il Napoli; vuole lavorare di nuovo con Antonio Conte. Romelu ridurrà il suo stipendio da € 11 milioni netti a stagione a € 6 milioni fino a giugno 2027 per firmare per il Napoli“.

Attualmente, l’attenzione è concentrata sulle due società coinvolte, che devono trovare un accordo definitivo per finalizzare la trattativa. Le discussioni sono in corso da diverse settimane e Lukaku, in attesa di sviluppi positivi, rimane fiducioso nel vedere il suo desiderio di giocare a Napoli realizzarsi a breve.