Mercato Napoli, un nuovo nome per il centrocampo azzurro: piace Yunus Musah

Conte continua la propria strategia di rinforzi per il suo Napoli: anche il centrocampista del Milan Yunus Musah nel radar degli azzurri.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, puntando ad arricchire la propria rosa sotto la guida di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il club partenopeo avrebbe identificato Yunus Musah, centrocampista di proprietà del Milan, come un obiettivo di alto profilo.

Chi è Yunus Musah?

Yunus Musah, classe 2002 e originario di New York con radici ghanesi, si distingue per la sua versatilità sul campo. Sebbene il suo ruolo naturale sia quello di mediano, Musah ha dimostrato la capacità di adattarsi anche come mezzala o trequartista, grazie alla sua tecnica e al fisico imponente. Il suo potenziale non è passato inosservato: nel 2019 è stato incluso nella prestigiosa lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 2002 redatta dal Guardian.

Il Progetto del Napoli e i Nuovi Obiettivi

Oltre a Musah, il Napoli avrebbe messo nel mirino altri giocatori chiave per rafforzare la squadra. Tra i nomi che circolano ci sono David Neres del Benfica e Domenico Berardi del Sassuolo, entrambi esterni d’attacco di grande esperienza e qualità. Non è da meno l’interesse per Romelu Lukaku, una prima punta di fama internazionale su cui gli azzurri sembrano concentrare un interesse sempre più concreto.