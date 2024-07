Cheddira sorprende, sarà titolare contro il Mantova: Conte colpito da due elementi

Il giovane marocchino Walid Cheddira potrebbe ottenere una maglia da titolare contro il Mantova dopo aver impressionato a Dimaro.

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro continua a regalare sorprese, e una delle più recenti è rappresentata da Walid Cheddira. Il giovane attaccante marocchino potrebbe ottenere una chance da titolare nella gara amichevole di oggi contro il Mantova, segnando così un punto di svolta nella sua avventura con gli azzurri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cheddira ha lasciato un’impressione positiva durante le sessioni di allenamento, tanto da meritarsi l’attenzione di Antonio Conte. Il tecnico napoletano ha testato diverse formazioni, inclusa una con Cheddira al centro del tridente, affiancato da Politano e Lindstrom. Il noto quotidiano sportivo scrive:

“Alla seduta di ieri pomeriggio mancava anche Gaetano mentre il giovane Popovic, dopo un colpo al piede (nulla di grave), è uscito prima dalla partitella di fine seduta.Conte ha schierato due tridenti: da una parte Osimhen con Simeone e Ngonge, dall’altra Politano e Lindstrom dietro Cheddira. Grande curiosità, tra gli altri, per la prova di oggi del marocchino, il migliore contro l’Anaune, autore di un gol su rigore e due assist”.

“La sua disponibilità e il suo atteggiamento hanno piacevolmente colpito Conte”, ha poi affermato il quotidiano sportivo, sottolineando l’efficacia di Cheddira nell’ultimo match contro l’Anaune, dove ha segnato un gol su rigore e fornito due assist decisivi.

Oggi alle 18.00 si terrà il calcio d’inizio della gara amichevole, un’opportunità cruciale per Cheddira per consolidare la sua posizione nel progetto di Conte per la nuova stagione. Resta da vedere se riuscirà a trasformare il suo brillante ritiro estivo in una presenza regolare nel primo undici del Napoli.