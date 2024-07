Kvaratskhelia abbandona il 77: il georgiano giocherà con un nuovo numero di maglia

Il georgiano Kvaratskhelia inizierà la nuova stagione con il Napoli con un nuovo numero di maglia, quello dei suoi idoli Guti e CR7.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il talento georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha deciso di cambiare il suo numero di maglia a partire dalla prossima stagione, lasciando alle spalle il 77 che lo ha accompagnato finora. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, questa decisione rappresenta un gesto significativo di gratitudine verso Antonio Conte e un segno di nuovo inizio per il giocatore.

Un numero particolarmente ‘caro’ a Kvaratskhelia

Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, si prepara ad accogliere Kvaratskhelia con grande entusiasmo durante il ritiro estivo a Castel di Sangro, dove la squadra si radunerà a partire dal prossimo giovedì. Il georgiano si unirà agli altri nazionali partenopei per iniziare la preparazione della nuova stagione.

Il numero scelto da Kvaratskhelia per la prossima stagione non è stato ancora ufficialmente annunciato, ma secondo fonti vicine al giocatore, sembra che opterà per il numero 7. Questo numero ha un significato speciale per il georgiano, che ha sempre ammirato giocatori come Guti e Cristiano Ronaldo, entrambi noti per aver indossato la maglia numero 7 nei rispettivi club.

Secondo il Corriere dello Sport, questa scelta simboleggia il desiderio di Kvaratskhelia di ripagare la fiducia e la stima che Antonio Conte ha mostrato sin dal suo arrivo.Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“Nell’aria, sfuma il profumo francese del Psg: a prescindere dal rinnovo, sembra proprio che Kvara abbia voglia di ripagare la fiducia e la stima di Conte sin dal primo giorno e dalla prima amichevole. Che giocherà con la maglia del cuore, la numero 7 dei suoi idoli Guti e Cristiano Ronaldo, che Elmas ha liberato e che finalmente potrà abbracciare anche a Napoli salutando e ringraziando il 77 degli esordi. Dettagli? Forse. Ma sono quelli a fare la differenza”.

Il cambio di numero di maglia potrebbe sembrare un dettaglio marginale, ma per Kvaratskhelia e per i tifosi del Napoli, rappresenta un segno di cambiamento e di nuove ambizioni per la stagione imminente. Resta da vedere come questo nuovo inizio influenzerà le sue prestazioni in campo e il rapporto con i suoi compagni di squadra.