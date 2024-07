REPUBBLICA – Conte continua a valutare: i nomi dei 10 azzurri che potrebbero lasciare il Napoli

Non solo Lindstrom, Ostigard e Gaetano, la lista dei giocatori del Napoli pronti a partire si allunga: Conte continua a valutare.

Antonio Conte e il suo staff stanno intensificando le valutazioni sulla formazione attuale del Napoli nel ritiro di Dimaro. Gli allenamenti procedono senza interruzioni, mentre il tecnico raccoglie dati cruciali su ogni membro della squadra. Con il limite di 26 giocatori in organico, è inevitabile che ci siano cessioni in vista.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, le trattative sono già in corso per alcuni nomi chiave. “Per Lindstrom (Everton), Ostigard (Rennes) e Gaetano (Cagliari), sono state già imbastite delle trattative”, si legge nel quotidiano. Ma il numero potrebbe aumentare considerevolmente una volta completate le valutazioni di Conte. Attualmente, almeno 10 giocatori sono in bilico.

Tra i nomi più discussi ci sono Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Ngonge, Simeone e Cheddira, ognuno dei quali è chiamato a dimostrare il proprio valore durante il ritiro a Castel di Sangro. La permanenza nella squadra azzurra dipenderà dalle loro performance e dalla capacità di impressionare il tecnico durante le sessioni di allenamento. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano:

“Per Lindstrom (Everton), Ostigard (Rennes) e Gaetano (Cagliari) sono state già imbastite delle trattative. I giocatori in uscita dal Napoli, quando Conte avrà finito le sue valutazioni, potrebbero essere però molti di più. In bilico ci sono Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Ngonge, Simeone e Cheddira, che devono sfruttare ogni chance per dimostrarsi all’altezza della maglia azzurra e saranno artefici anche a Castel di Sangro del loro destino”.