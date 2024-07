Presentazione Napoli a Dimaro, Il Mattino in prima pagina: “Gli azzurri del riscatto. C’è anche Osimhen”

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla consueta presentazione del Napoli nella splendida cornice di Dimaro.

Nella suggestiva cornice di Dimaro, il Napoli ha ufficialmente presentato la sua formazione per la stagione 2024/25. Un evento finito in prima pagina e celebrato anche dall’edizione odierna de Il Mattino che recita: “Gli azzurri del riscatto”. Ma non solo.

Un protagonista particolarmente atteso è stato Victor Osimhen, la cui presenza ha catturato l’attenzione generale. “C’è anche Osimhen“, sottolinea il giornale partenopeo che aggiunge dettagli sul suo futuro.

Il talentuoso attaccante nigeriano, oggetto di intense speculazioni sul mercato estivo, potrebbe presto salutare il Napoli per unirsi alle file del PSG. Fonti vicine alla società partenopea suggeriscono che il club parigino sia il solo ad essere disposto a sborsare una cifra considerevole per assicurarsi i servigi del giocatore.

Di seguito la prima pagina de Il Mattino: