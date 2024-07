La presentazione del Napoli con Conte e i giocatori: ritiro Dimaro

Resoconto della presentazione ufficiale del Napoli 2024-2025 a Dimaro. Le dichiarazioni di Conte, l’ingresso dei giocatori e l’entusiasmo dei tifosi. Tutti i dettagli dell’evento.

Ritiro Napoli: la serata di presentazione ufficiale a Dimaro

Questa sera, il Napoli di Antonio Conte si è presentato ufficialmente ai tifosi. La squadra al completo è salita sul palco di Piazza Madonna della Pace, a Dimaro, per salutare i sostenitori e inaugurare la stagione 2024-2025.

Conte ha aperto l’evento dichiarando: “Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto, è giusto che voi siete tifosi e supportiate la vostra squadra. Io sarò sempre educato e rispettoso, non mi chiedete cose che non farò perché noi allenatori dobbiamo sempre dare l’esempio positivo. Vi posso dire che oggi voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco.

Il ritiro? Sta andando bene, sono molto contento perché stiamo avendo pochissimi intoppi, i ragazzi stanno bene e stanno crescendo e questa è la base per creare qualcosa di importante. Questa passione e questo entusiasmo sono contagiosi, mi sento di doverli restituire. Abbiate fiducia e pazienza, vedrete che faremo cose importanti”.

I primi a salire sul palco sono stati i portieri: Contini, Caprile, Turi e Sorrentino.

Successivamente, sono saliti i difensori Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani, Nathan, Ostigard, Mazzocchi, Spinazzola, Marin, D’Avino, Mezzoni. Poi i centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Iaccarino, Zerbin, Gaetano, Russo. Infine gli attaccanti: Ambrosino, Cheddira, Lindstrom, Osimhen, Popovic, Politano, Simeone, Ngonge. Tanti applausi per Osimhen e cori per Politano.

Durante il momento della foto di gruppo, i tifosi hanno intonato il coro: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione”.

È seguita la presentazione dello staff sanitario e dei magazzinieri, con Tommaso Starace che ha fatto il suo ingresso sulle note di “A far l’amore comincia tu”. Decibel Bellini ha ricordato i tempi di Maradona e i tifosi hanno risposto con cori invocando il nome “Diego Diego”.

Il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, ha dichiarato: “Grazie ai tifosi e alla società Napoli per questo splendido ritiro, siamo felici che ci portate tutta la felicità del mondo, noi siamo più chiusi e montanari e abbiamo bisogno della vostra simpatia”. Il sindaco indossava la maglia azzurra sotto la felpa.

La presentazione si è conclusa con circa 2500 tifosi presenti, mentre il dj set in piazza Madonna della Pace è continuato.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul ritiro del Napoli a Dimaro e sulle novità della squadra.