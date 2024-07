Presentazione Napoli a Dimaro: Conte risponde ai tifosi “chi non salta juventino è” poi la promessa – video

La SSC Napoli si presenta ufficialmente a Dimaro. Conte risponde ai cori dei tifosi sulla Juve. Osimhen accolto dal boato della folla.

Calciomercato Napoli: Conte parla del ritiro e delle aspettative

La SSC Napoli ha presentato ufficialmente la squadra 2024-2025 in ritiro a Dimaro. Alle ore 21:00 la squadra al completo è salita sul palco di Piazza Madonna della Pace per la tradizionale presentazione di fronte ai tantissimi tifosi napoletani accorsi in Val di Sole. A fare da maestro di cerimonie c’era Daniele “Decibel” Bellini, deejay e speaker dello stadio Diego Armando Maradona.

Nonostante la pioggia, la piazza si è riempita come sempre per accogliere la squadra. Un boato ha accolto Osimhen sotto il diluvio, dimostrando l’affetto dei tifosi per l’attaccante nigeriano.

Antonio Conte ha subito voluto chiarire la sua posizione rispondendo ai cori dei tifosi “Chi non salta è juventino”: “Buonasera a tutti. Chiariamo una cosa. Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. Voi giustamente siete tifosi e supportate la nostra squadra. Sarò sempre una persona molto educata e rispettosa, ma non mi chiedete cose che non farò e non per una singola squadra ma per tutte le altre perché noi allenatori dobbiamo dare l’esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco”.

Il tecnico ha poi parlato del ritiro: “Il ritiro sta andando bene, sono molto contento, stiamo avendo pochissimi intoppi, i ragazzi stanno crescendo! E poi c’è grande impegno e disponibilità per creare qualcosa di importante. L’entusiasmo della gente è veramente contagioso. Come dissi alla presentazione so di dover restituire insieme alla squadra tutto questo entusiasmo. Al momento ho ricevuto senza dare niente. Abbiate fiducia e pazienza, cercheremo di fare cose importanti”.

Riguardo alla prossima amichevole contro il Mantova, Conte ha dichiarato: “Mantova? Non abbiamo diminuito i carichi di lavoro per la partita. Io li considero importanti ma non cambiano lavoro. Abbiamo iniziato il primo giorno e siamo cresciuti sui carichi sempre, come stamattina, e oggi con un allenamento stupendo. So che i ragazzi avranno le gambe pesanti e faranno fatica, ma proprio nella fatica dobbiamo creare qualcosa di importante”.

