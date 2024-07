Trattativa Lukaku-Napoli, offerta da 25 milioni respinta dal Chelsea: le ultime

Il Napoli ha recentemente avanzato un’offerta di 25 milioni di euro al Chelsea per assicurarsi Romelu Lukaku come sostituto di Osimhen.

Romelu Lukaku è diventato il fulcro del mercato estivo del Napoli, che cerca disperatamente un sostituto per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club partenopeo ha presentato un’offerta ufficiale di 25 milioni di euro al Chelsea per il centravanti belga. Tuttavia, il tentativo sembra essere stato respinto dalla dirigenza inglese, che ha posto delle resistenze nonostante abbia messo il giocatore sul mercato.

Il Chelsea, pur avendo aperto alla possibilità di cedere Lukaku, sembra aver rifiutato al momento l’offerta del Napoli, preferendo una strategia più rigorosa nelle trattative. L’agente di Lukaku, Federico Pastorello, ha tentato di negoziare un abbassamento della richiesta, ma i Blues mantengono una posizione ferma.

Nonostante le difficoltà iniziali, le fonti indicano che il dialogo tra le parti continua, con Pastorello pronto a recarsi nuovamente a Londra per un ulteriore incontro con i dirigenti del Chelsea. Il Napoli, dal canto suo, sembra preferire un accordo basato su un prestito, seguendo il modello adottato con successo in passato con altri club.

“Il dialogo è in corso, anche se non sono previsti sviluppi imminenti”, ha dichiarato una fonte vicina alla trattativa. Tuttavia, c’è fiducia che un’intesa possa essere raggiunta a breve termine, nonostante le apparenti difficoltà iniziali. Il tecnico Antonio Conte avrebbe già identificato Lukaku come il giocatore ideale per rafforzare il reparto offensivo del Napoli, alimentando ulteriormente l’ottimismo intorno alla possibile transazione.