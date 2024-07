Osimhen-PSG, De Laurentiis non cede: la mossa a sorpresa del Napoli – CorrSport

La trattativa tra Napoli e PSG per Osimhen entra nel vivo. De Laurentiis non cede sullo sconto, si lavora per chiudere entro il ritiro di Castel di Sangro.

Calciomercato Napoli: le ultime sulla trattativa Osimhen-PSG

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra Napoli e PSG per Victor Osimhen prosegue con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro tra domanda e offerta. Il club partenopeo chiede i 130 milioni della clausola rescissoria, mentre il PSG offre circa 90 milioni.

Il quotidiano sportivo rivela: “Il Napoli e il Paris Saint-Germain continuano a lavorare, sulle linee del triangolo che coinvolge il ds Manna, il ds Campos e Roberto Calenda, l’agente di Osi, nei giorni scorsi segnalato anche a Parigi per annodare i fili della questione relativa al suo giocatore.”

Il PSG aveva inizialmente tentato di acquistare sia Osimhen che Kvaratskhelia per 200 milioni, valutando quest’ultimo 110 milioni. Di conseguenza, per Osimhen l’offerta si aggirava intorno ai 90 milioni.

Tuttavia, De Laurentiis mantiene una posizione ferma: “Il fatto, però, è che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di allontanarsi eccessivamente dai parametri stabiliti: il club francese non vuole coprire la clausola per intero e chiede uno sconto, e sebbene Adl sia aperto a trattare, la sua idea è di restare nei pressi del valore dell’escape.”

Il Corriere dello Sport aggiunge un dettaglio importante sulla tempistica: “Si lavora per trovare una quadra entro il ritiro di Castel di Sangro, così da accelerare la staffetta tra Victor e Romelu Lukaku, il centravanti in attesa di ritrovare Conte che scalpita per unirsi alla squadra in Abruzzo. Quanto prima”.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e sulla trattativa Osimhen-PSG.