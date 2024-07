Conte delinea il futuro del Napoli: valutazioni in corso e chiarezza su Osimhen

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, rivela i piani per la squadra: valutazioni sulla rosa, strategia per la stagione senza coppe e la situazione Osimhen. Le ultime dal ritiro di Dimaro

Conte a Dimaro svela la strategia per la nuova stagione

In una recente intervista, il mister del Napoli, Antonio Conte, ha condiviso dettagli importanti sul futuro della squadra. L’allenatore ha messo in chiaro che la fase attuale è dedicata a valutazioni approfondite sulla rosa, un processo cruciale per determinare chi farà parte del progetto azzurro e chi invece potrebbe cercare nuove opportunità altrove.

Conte ha sottolineato l’importanza di sfruttare al meglio il tempo a disposizione con i giocatori, vista l’assenza di impegni europei. Questa situazione, secondo il tecnico, presenta sia vantaggi che sfide: da un lato permette un lavoro più intenso e mirato durante la settimana, dall’altro richiede una gestione oculata delle risorse, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità nella composizione della rosa.

Calciomercato Napoli: il punto di Conte su acquisti e cessioni

Riguardo al calciomercato, Conte ha rivelato che il club ha già compiuto i primi passi pianificati. Il focus ora si sposta sulle valutazioni sul campo, un processo che il mister ritiene fondamentale per le future decisioni su acquisti e cessioni. Questa fase sarà determinante per capire chi ha le caratteristiche adatte per rimanere e chi invece potrebbe lasciare la squadra.

Un punto chiave toccato nell’intervista riguarda Victor Osimhen. Conte ha rassicurato i tifosi, affermando che la situazione dell’attaccante nigeriano era già delineata e che gli sviluppi attuali non rappresentano una sorpresa. Il tecnico ha espresso fiducia nella gestione della situazione, sottolineando che ogni mossa sarà ponderata e in linea con la strategia complessiva del club.

L’entusiasmo dei tifosi e le aspettative per la nuova stagione

Conte non ha nascosto la sua gratitudine per il calore dimostrato dai tifosi del Napoli, nonostante sia appena arrivato. Questo entusiasmo, ha sottolineato, porta con sé una grande responsabilità. Il tecnico ha elogiato i supporter che stanno seguendo la squadra nel ritiro di Dimaro, riconoscendo il loro sacrificio in termini di tempo e risorse.

Guardando alla prossima stagione, Conte ha mantenuto un profilo cauto ma ottimista. Ha ricordato i recenti successi delle squadre italiane nelle competizioni europee, suggerendo che il calcio italiano sta vivendo un momento positivo. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di una “ricostruzione” al Napoli, un processo che richiederà impegno e pazienza da parte di tutti.

