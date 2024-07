Conte a Dimaro: ‘Inizia la ricostruzione del Napoli’. Lo staff fa una promessa ai tifosi

Antonio Conte e il suo staff hanno incontrato i tifosi e i giornalisti a Dimaro. Ecco tutte le dichiarazioni.

Conte: “Ringrazio tutti i tifosi accorsi qui a Dimaro e per tutto il calore che ci stanno dando. Stiamo iniziando un percorso di ricostruzione. Me ne sto rendendo conto in questi giorni a Dimaro Folgarida: mi sto accorgendo che c’è tanto da lavorare, e non si parte da una situazione alta, bensì media. Voglio citare anche Giovanni Manna che si sta dando una grande mano, sta facendo un grande lavoro e lo ringraziamo per sopportarci. Lui in questo periodo è quello più sotto stress. Mi emoziona vedere tutte queste persone. Prometto che faremo di tutto per rendervi orgogliosi della vostra e della nostra squadra”.

A. Conte: “Ce la metteremo tutta per dare fastidio a tutti, il mister si mette in discussione, e anche noi lo facciamo, cercando di dare il massimo. Faremo di tutti per fare sempre meglio”.

Oriali: “Dopo la stagione negativa dello scorso anno c’era un po’ di preoccupazione. Ma dopo qualche giorno sonno contento, non soddisfatto. Poi servirà il tempo per assimilare tutto e anche la pazienza finirà. Siete impagabili, avete un entusiasmo contagioso. Faremo l’impossibile per ripagarvi”.

“Maradona è il giocatore più forte che abbia mai incontrato. Io alla prima convocazione a nemmeno 18 anni mi misero in camera con una leggenda come Burnic. Prima c’era molto più rispet-to, nei tempi d’oggi questo manca un po’. Io ho avuto come compagni anche Facchetti, Suarez e tanti altri che mi hanno fatto capire cosa deve fare un calciatore per arrivare. A loro sono grato perché mi hanno istradato come calciatore, ma anche come uomo. Mi sembra superfluo dire che Maradona sia stato il giocatore più forte che abbia mai visto, nonostante abbia avuto la fortuna di incontrare i giocatori più forti. Sono contenti di ricordarlo”.

Stellini: “Non c’è un difensore che ci ha particolarmente colpito, ma tutti stanno mettendo l’impegno necessario e questo ci rende felice. Per quanto riguarda Olivera e Di Lorenzo è necessario vederli e voglio che lavorino come i compagni. Sceglierei un attaccante con una struttura importante e che possa portare al nostro sistema di gioco che possano dare gol e aiuto per i compagni”.

Sandreani: “Le valutazioni le fa Antonio cercando di lavorare su un sistema di gioco che possa favorire le caratteristiche dei giocatori. Io credo che non ci vorrà molto a memorizzare certe giocate, anche se all’inizio sarà complicato, in quanto molto sofisticate”.

Ancora: “I giocatori in vacanza sicuramente stanno seguendo una determinata alimentazioni. Ma alcune valutazioni andranno fatte quando arriveranno in ritiro. La cura del dettaglio è determinante per un atleta. Mi è difficile trovare un giocatore che non segui le indicazioni, anche per il mister che è molto attento per quanto riguarda questo aspetto. I ragazzi assaggeranno i prodotti tipici solo nel giorno libero”.

Abbruscato: “Essere scelto dal mister ed arrivare a Napoli per me è un grande onore. Io voglio portare entusiasmo e voglia di dare il massimo”.

Coratti: “Stiamo portando un metodo nuovo, che non è solo fisico, ma anche di concentrazione e non è semplice all’inizio. Io e il mister siamo molto contenti in questi primi giorni, ma poi vedremo con il tempo”.

Maiuri: “Insieme a tutto lo staff abbiamo analizzato tutte le avversarie, anche quelle delle prossime amichevoli. Ma l’ultima parola spetta al mister. Bisogna studiare”.

Calciomercato Napoli: le indicazioni di Conte e dello staff

Durante l’incontro, sono emerse anche alcune indicazioni sul calciomercato del Napoli. Stellini ha delineato il profilo dell’attaccante ideale, mentre Conte ha sottolineato l’importante lavoro di Giovanni Manna.

L’entusiasmo e la determinazione emersi da questo incontro promettono una stagione intensa per il Napoli. La promessa di “dare fastidio a tutti” e l’impegno a rendere orgogliosi i tifosi risuonano come un chiaro messaggio: il Napoli di Conte è pronto a lottare su ogni fronte.

